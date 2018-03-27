المغرب يرفض أي مساس بهوية القدس ويضع إمكاناته لخدمة القضية الفلسطينية

2018/03/27 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن بلاده تضع جميع إمكاناتها لخدمة القضية الفلسطينية ورفض كل ما يمس الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس، وأعلن أن اجتماع اللجنة المغربية الفلسطينية المشتركة، سيعقد قبل نهاية هذا العام، لمناقشة توثيق العلاقات بين البلدين، وتفعيل عدد من الاتفاقات.

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