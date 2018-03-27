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اكتشاف دواء مضاد للسمنة والألم والاكتئاب
2018/03/27 | 16:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية: الفرات نيوز} اكتشف علماء ألمان، دواء جديدا مضادا للسمنة والألم والاكتئاب عند الانسان، يسمى "تاكروليموس".وبحسب الباحثين المنتمين لجامعة {دارمشتات} التكنولوجية في المانيا، فقد اعتمد الدواء الجديد على وجود بروتين في جسم الإنسان، والذي يلعب دورا مهما ليس فقط في تبادل الطاقة.كما تلعب البروتينات دورا مهما في تطور الاكتئاب والآلام المزمنة.وتشير الدراسة التي أعدها الباحثين الى ان حجب البروتين {إف كيه بي بي 51} يخفض الميل إلى الاكتئاب والسمنة وكذلك الآلام المزمنة.وقد عمل العلماء على تغيير هذه المادة بحيث تحجب فقط البروتين {إف كيه بي بي 51}، ويعملون حاليا على نسختين من المستحضر، الأولى يمكنها التغلب على حاجز الدم في الدماغ، تخصص لعلاج حالات الاكتئاب والآلام المزمنة، والثانية ستختص بمكافحة السمنة.يشار الى ان الدواء تم تجربته على الحيوانات المخبرية فقط، وسوف يجرب قريبا على الاختبارات السريرية.

انتهى

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