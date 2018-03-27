2018/03/27 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير صحراء الأنبار من فلول داعش27 Mar,2018أشار عذال الفهداوي عضو مجلس محافظة الانبار الى "انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير صحراء الأنبار من فلول داعش".وفي حديث لـ"هنا بغداد"، اعتبر الفهداوي انّ "صحراء الأنبار بحاجة الى جهد كبير من القوات الامنية لتطهيرها"، لافتا الى أنّ "أهالي الأنبار متعاونون مع الأجهزة الأمنية لرفدها بالمعلومات".كما بيّن أنّ "الحدود العراقية مع دول الجوار مؤمنة بالكامل".

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