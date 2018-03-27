الحشد يضبط معملا للتفخيخ ومضافات لداعش بعملية تفتيش في جزيرة الموصل

2018/03/27 | 18:10

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في أمن 7 دقائق مضت 1 زيارة

ضبطت قوات الحسد الشعبي، الثلاثاء، معملا لتفخيخ العجلات ومضافات تابعة لداعش ضمن عملية تفتيش جزيرة الموصل.

وذكر موفدنا، ان "اللواء 33 في الحشد عثر على عدد من المضافات التي تعود داعش الاجرامي في جزيرة الموصل وهي متروكة ومهدمة بعد فرار عناصر التنظيم منها اثناء عمليات التحرير، بالاضافة الى العثور على معمل لتفخيخ العجلات ".

واضاف، ان "عمليات تطهير جزيرة الموصل مستمرة من اجل تطهيرها من بقايا داعش والبحث فيما اذا كان هناك مخابئ او مضافات لا يزال يستخدمها التنظيم، لغرض ضمان سلامة وامان المدن المحررة".

2018-03-27

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