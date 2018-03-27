2018/03/27 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي: العراق متمسك بدستوره ولن يسمح باي عدوان على دول الجوار ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي: العراق متمسك بدستوره ولن يسمح باي عدوان على دول الجوار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).