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الكرملين: بوتين بحث في اتصال هاتفي مع أردوغان قمة ثلاثية بشأن سوريا
2018/03/27 | 18:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الكرملين: بوتين بحث في اتصال هاتفي مع أردوغان قمة ثلاثية بشأن سوريا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكرملين: بوتين بحث في اتصال هاتفي مع أردوغان قمة ثلاثية بشأن سوريا قناة الغد.

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