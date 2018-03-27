هيئة الحج والعمرة تعلن نتائج قرعة الحج التكميلية لعام 2018 لمحافظة كربلاء

2018/03/27 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحج والعمرة نتائج قرعة الحج التكميلية لعام 2018 لمحافظة كربلاء المقدسة نسبة الـ 60% "للاعوام ( 2019 - 2020 -2021 -2022 - 2023 )https://drive.google.com/openنتائج قرعة الحج لمحافظة كربلاء المقدسة" نسبة الـ 40 % "للاعوام ( 2019 - 2020 -2021 -2022 - 2023 )https://drive.google.com/open

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