السفارة الامريكية تتهم ايران باستعمال العراق لاضعاف الحكومات

2018/03/27 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد السفير الاميركي في العراق دوغلاس سيليمان، اليوم الثلاثاء، رفض بلاده اي تدخلات خارجية اقليمية ودولية في الشأن العراقي.

وذكر سيليمان في مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز ان "على جميع الدول المحيطة بالعراق والعالم احترام سيادة العراق"، مضيفا "لا نود رؤية اي تدخل او تورط اي جيران بالشؤون العراقية التي يجب التعامل معها من قبل الحكومة العراقية".

واضاف "نحن قلقون من التدخلات الايرانية التي تضعف من السيادة العراقية، ونعتقد ان ايران تستعمل العراق ضمن مخططاتها لاضعاف الحكومات غير الصديقة لايران".

وابدى سيليمان تفاؤلا بسياسة العراق الجديدة مع محيطه، مردفا "من خلال الكلام مع مختلف المسؤولين يقولون اننا لا نريد ان نصبح ساحة معركة بل نريد ان نكون جسراً للتفاهم بين دول الخليج وايران، وانا متشجع مما نسمعه".

يشار الى ان الولايات المتحدة دائما ما تتهم ايران بالتدخل في الشؤون الداخلية العراقية، عبر الاحزاب الشيعية المهيمنة على السلطة، ومن خلال الفصائل المسلحة التي تدعمها طهران، حسب قول الادارة الامريكية.

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