صحيفة كتالونية: الريال حسم مستقبل حارسه

2018/03/27 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت تقارير صحفية كتالونية، اليوم الثلاثاء، ان إدارة نادي ريال مدريد الإسباني حسمت خططها بما يتعلق بمركز حراسة مرمى الفريق.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن النادي الملكي سيواصل الاعتماد على الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي لا ينوي الرحيل عن جدران ملعب سانتياغو برنابيو، خاصة أنه يحظى بدعم وثقة المدرب، زين الدين زيدان، وكبار نجوم الميرينغي.

من ناحية أخرى قالت صحيفة ماركا أن إدارة ريال مدريد قد اتخذت قراراً بصرف النظر عن التعاقد مع كل من دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، أو نظيره تيبو كورتوا من تشيلسي، حيث لا ترحب بفكرة دفع 100 مليون يورو أو أكثر لضم حارس مرمى.

وأشارت الصحيفة إلى أن أليسون بيكر حارس مرمى روما الإيطالي، بات الأقرب للانضمام لصفوف الملكي، لثلاثة اعتبارات، أولها أن سعره سيتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو، كما أن راتبه سيكون أقل كثيرا مقارنة بدي خيا و كورتوا، بالإضافة إلى أن ادارة روما لن تتعنت في إتمام الصفقة.

من ناحية أخرى اتفقت الصحيفتان على أن فكرة ريال مدريد الموسم المقبل هي أن يتواجد حارسان كبيران يتنافسان على اللعب كأساسي (نافاس وأليسون)، بينما سيرحل كيكو كاسيا.

وسيحاول الجهاز الفني للعملاق المدريدي إعداد حارس مرمى شاب من أجل المستقبل، قد يكون لوكا زيدان، أو الكرواتي كارلو ليتيكا حارس مرمى هايدوك سبليت.

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