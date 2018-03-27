الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


مديرية شباب ديالى تعلن إنجاز بناء 7 ملاعب رياضية في المحافظة
2018/03/27 | 18:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ديالى/ الغد برس:كشفت مديرية الشباب والرياضة في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، إنجاز بناء 7 ملاعب رياضية داخل المحافظة، ضمن مشاريع الإيرادات المحلية.وذكر مدير شباب ورياضة ديالى هيثم عبد الستار لـ"الغد برس"، انه "تم إنجاز بناء 7 مشاريع رياضية عبارة عن ملاعب خماسية وسباعية في مناطق متفرقة من محافظة ديالى"، مبينا أن "المشاريع انجزت بدعم من الإيرادات المحلية".

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واوضح عبد الستار أن "الملاعب سيكون لها مردودات إيجابية في دعم الانشطة الرياضية للشباب داخل مناطق ديالى بشكل عام".وكانت الانشطة الرياضية في ديالى قد شهدت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، بفعل الاهمال الحكومي والاحداث الامنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية شباب ديالى تعلن إنجاز بناء 7 ملاعب رياضية في المحافظة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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