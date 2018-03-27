🔴 فالفيردي يمنح سواريز وراكيتيتش فترات راحة أطول من بقية اللاعبين

2018/03/27 | 18:11

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هاي كورة – أكدت صحيفة آس المدريدية أن المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي قرر منح لاعبا البرسا، لويس سواريز وإيفان راكيتيتش فترة راحة أطول من غيرهم، وذلك بعد سفرهم مع منتخبات بلادهم لدول بعيدة خلال فترة التوقف الدولي

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