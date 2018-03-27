الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


🔴 فالفيردي يمنح سواريز وراكيتيتش فترات راحة أطول من بقية اللاعبين
2018/03/27 | 18:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أكدت صحيفة آس المدريدية أن المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي قرر منح لاعبا البرسا، لويس سواريز وإيفان راكيتيتش فترة راحة أطول من غيرهم، وذلك بعد سفرهم مع منتخبات بلادهم لدول بعيدة خلال فترة التوقف الدولي

sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/03/hihi2-2018-03-27_14-52-31_096177-200x120
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 فالفيردي يمنح سواريز وراكيتيتش فترات راحة أطول من بقية اللاعبين) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 فالفيردي يمنح سواريز وراكيتيتش فترات راحة أطول من بقية اللاعبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ تركيا والاتحاد الأوروبي شراكة أم خلافات مستمرة؟
⋙ قوة مشتركة تقتل 6 دواعش غرب كركوك
⋙ العبادي: وضعنا جدولاً زمنياً لخفض أعداد القوات الأجنبية في العراق
⋙ العثور على مقبرة لـ "دواعش" قتلوا في معارك الحويجة
⋙ العبادي يصف “داعش” بأحد مشاريع تقسيم العراق
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... مسلح من "فيلق الرحمن" ينضم إلى الجيش السوري
⋙ بالفيديو.. ناسا” توثق “الشبح المتحرك” على كوكب المشتري
⋙ بالصور.. "اسعاف داعش" بقبضة الحشد الشعبي في عمق حمرين
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن