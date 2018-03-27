2018/03/27 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم دعمه للمغرب لاستضافة كأس العالم 2026، لتنضم إلى عدد من الدول الأوروبية التي تدعم الملف العربي.

أمريكا وكندا والمكسيك تقدموا رفقة المغرب رسميا بملف استضافة المونديال في عام 2026 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

فوزي لقجع؛ رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، تواجد في العاصمة البلجيكية "بروكسيل" واجتمع مع جيرار ليينارد نظيره البلجيكي، في حضور رشيد مضران؛ ذو الأصول المغربية ووزير مساعدة الشباب في الحكومة البلجيكية.



مواد متعلقة تركي آل شيخ يعلن موقفه من دعم المغرب لاستضافة مونديال 2026 الاتحاد الصربي واللكسمبورجي يعلنان دعمهما للمغرب لاستضافة مونديال 2026 كأس العالم 2026 | البلد المستضيف، المنتخبات، نظام البطولة وكل ما تريد معرفته عن المونديال إنفانتينو يكشف السبب وراء زيادة عدد المنتخبات في مونديال 2026

ليينارد أكد أن الاتحاد البلجيكي سيبذل قصارى جهده حتى تحصل المغرب على رخصة تنظيم المونديال كثاني بلد عربي بعد قطر، التي ستستضيف مونديال 2022.

الاتحاد الفرنسي والصربي واللوكسمبرجي كانوا قد أعلنوا من قبل أيضا دعمهم للمغرب في اجتماعات رؤسائهم مع لقجع.

يذكر أن اللجنة المرشحة للمغرب لاستضافة كأس العالم كانت قد كشفت عن توفير 14 ملعبا في 12 مدينة لخوض غمار البطولة هي: الدار البيضاء، مراكش، الجديدة، الناظور، الرباط، طنجة، أكادير، تطوان، فاس، مكناس، وجدة، ورزازات.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلجيكا تعلن انضمامها للبدان الداعمة لاستضافة المغرب مونديال 2026) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلجيكا تعلن انضمامها للبدان الداعمة لاستضافة المغرب مونديال 2026) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).