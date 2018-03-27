فاطمة ناعوت - نشاركُ في الانتخابات … حتى نستحقُّ مصرَ

2018/03/27 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت “النتيجة محسومة...فلماذا أُضيّع الوقت في طوابير اللجان؟" تلك العبارةُ وشبيهاتُها تتردَّدُ على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بالتبعية النغمةُ التي يعزف على تنويعاتها بعضُ الشباب العازفين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ اليوم الاثنين، وتمتدُّ أيامًا ثلاثة.وبين أولئك العازفين عن المشاركة، دون شكٌّ، شبابٌ وطنيٌّ طاهر يحبُّ هذه البلد، ولا يبخلُ عليها بالوقت والجهد والعمل.ول......

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