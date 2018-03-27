الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


#فاطمة ناعوت - نشاركُ في الانتخابات … حتى نستحقُّ مصرَ
2018/03/27 | 18:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فاطمة_ناعوت “النتيجة محسومة...

فلماذا أُضيّع الوقت في طوابير اللجان؟" تلك العبارةُ وشبيهاتُها تتردَّدُ على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بالتبعية النغمةُ التي يعزف على تنويعاتها بعضُ الشباب العازفين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ اليوم الاثنين، وتمتدُّ أيامًا ثلاثة.

وبين أولئك العازفين عن المشاركة، دون شكٌّ، شبابٌ وطنيٌّ طاهر يحبُّ هذه البلد، ولا يبخلُ عليها بالوقت والجهد والعمل.

ول......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة ناعوت - نشاركُ في الانتخابات … حتى نستحقُّ مصرَ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فاطمة ناعوت - نشاركُ في الانتخابات … حتى نستحقُّ مصرَ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ العبادي: وضعنا جدولاً زمنياً لخفض أعداد القوات الأجنبية في العراق
⋙ العثور على مقبرة لـ "دواعش" قتلوا في معارك الحويجة
⋙ العبادي يصف “داعش” بأحد مشاريع تقسيم العراق
⋙ العبادي: مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف
⋙ الداخلية تعلن العثور على مواد متفجرة شبيهة بمادة الC4 غربي الموصل
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... مسلح من "فيلق الرحمن" ينضم إلى الجيش السوري
⋙ بالفيديو.. ناسا” توثق “الشبح المتحرك” على كوكب المشتري
⋙ بالصور.. "اسعاف داعش" بقبضة الحشد الشعبي في عمق حمرين
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن