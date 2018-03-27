ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة تتراجع من أعلى مستوى بـ18 عاماً

2018/03/27 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة على عكس التوقعات خلال الشهر الجاري، لتهبط من أعلى مستوى مسجل في 18 عاماً المسجل في فبراير الماضي.

وكشف البيان الصادر عن مجلس المؤتمرات، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت إلى مستوى 127.7 نقطة خلال مارس الجاري مقارنة مع مستوى 130 نقطة المسجلة في فبراير الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلك الأمريكي سوف ترتفع إلى مستوى 131.2 نقطة في مارس.

وذكر البيان أن مؤشر تقييم الظروف الحالية لاقتصاد الولايات المتحدة تراجع خلال مارس من مستوى 161.2 نقطة إلى 159.9 نقطة.

كما تراجع مؤشر توقعات المستهلكين الأمريكيين إلى مستوى 106.2 نقطة في مارس مقابل 109.2 نقطة المسجلة في فبراير.

وبحلول الساعة 2:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.4% لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.2396 دولار.

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