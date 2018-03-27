التربية تصادق على مساعدة اكثر من 346 حالة انسانية من كوادرها

2018/03/27 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرصافي نيوز/ بغداد اكد وزير التربية، محمد إقبال الصيدلي، اليوم الاربعاء، استمرار الوزارة بالوفاء وعودها بتقديم العون والمساعدة للحالات المرضية والإنسانية لكوادرها المختلفة.واوضح بيان لمكتب اقبال، تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “اعضاء الهيئة الإدارية لصندوق التربية برئاسته، صادقوا على تقديم الدعم والعون لأكثر من 346 حالة من الكوادر التربوية في مختلف المحافظات ومديريات …

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