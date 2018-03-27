2018/03/27 | 18:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العبادي: ندعو مفوضية الانتخابات لوضع ضوابط تمنع اي تلاعب بالنتائج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/27 | 18:20.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي: ندعو مفوضية الانتخابات لوضع ضوابط تمنع اي تلاعب بالنتائج) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي: ندعو مفوضية الانتخابات لوضع ضوابط تمنع اي تلاعب بالنتائج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي: ندعو مفوضية الانتخابات لوضع ضوابط تمنع اي تلاعب بالنتائج) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي: ندعو مفوضية الانتخابات لوضع ضوابط تمنع اي تلاعب بالنتائج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).