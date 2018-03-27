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سورية: القوات الامريكية تبني قاعدة عسكرية كبيرة بحقول دير الزور النفطية
2018/03/27 | 18:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قالت مصادر في "قوات سورية الديمقراطية" الكردية إن القوات الامريكية تواصل العمل على إنشاء قواعد عسكرية على الأراضي السورية، وبدأت هذه المرة ببناء قاعدة كبيرة في محافظة دير الزور الغنية بالنفط بعد تحريرها من "داعش" الارهابي منذ بضعة أشهر.

وذكر المتحدث باسم "قوات سورية الديمقراطية" في دير الزور مهدي كوباني ان "القوات الامريكية تبني قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة حقول العمر النفطية في دير الزور، وتقوم وحدات "قوات سوريا الديمقراطية" بتوفير السلامة".وكانت الولايات المتحدة قد بنت قواعد عسكرية في عدد من المناطق شمالي سورية، مثل الطبقة ورميلان والشدادي وكوباني وعين عيسى ومنبج والرقة والحسكة وتل أبيض والتنف وغيرها.انتهىص .

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