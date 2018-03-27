الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


الشرطة الفرنسية تعتقل شخصين قتلا عجوزا بطريقة مروعة
2018/03/27 | 18:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتقلت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، شخصين بتهمة قتل عجوز بطريقة بشعة، وهي من أصول يهودية في سن 85 عاما، ومن الناجيات من الهولوكوست أيام الحرب العالمية الثانية.

وأفاد التلفزيون الفرنسي بأن "الجثة المحترقة لميريل كنول عثر عليها في شقتها بالعاصمة باريس، بعد إخماد النيران، والعجوز تعرضت للطعن 11 مرة على الأقل".

وطالبت النيابة الفرنسية القضاء بـ"توجيه تهمة القتل بدافع معاداة السامية إلى المحتجزين الاثنين، أحدهما كان جار الضحية سابقا ومعروف لها جيدا".

وأكدت مصادر قضائية فرنسية أن "المحتجزين قد يواجهان تهمة القتل بدوافع طائفية والسرقة المصحوبة بظروف مشددة وتدمير الممتلكات".

وأشارت تقارير تلفزيونية إلى أن "أحد المعتقلين البالغ من العمل 29 عاما كان في السابق جارا للضحية، وسبق أن سجن بتهمة الاعتداء على بنت امرأة كانت تعتني بالعجوز، وأن الضحية ذكرت قبل الوفاة أن الشاب هددها بالقتل". 

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