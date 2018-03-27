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واع / موجة غبار تضرب العراق خلال الـ 72 ساعة المقبلة وتوقعات بمفاجأة بعدها
2018/03/27 | 18:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / موجة غبار تضرب العراق خلال الـ 72 ساعة المقبلة وتوقعات بمفاجأة بعدها

27/03/2018 18:19:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / متابعة

توقع منبئ جوي ان تضرب العراق موجة غبارية خلال الايام الثلاثة المقبلة .

وذكر المنبئ الجوي صادق عطية في صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي {فيسبوك} " أننا أمام موجة غبارية متوقعة خلال 72 ساعة المقبلة، والامطار ستنحصر خلال الايام المقبلة على شمال البلاد".

واستدرك " لكن، بإذن الله سيكون بعدها خير وفير وامطار على عدة مناطق من منتصف الاسبوع القادم".

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