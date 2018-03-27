2018/03/27 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان الهجوم مباغتاً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسلحون الأجانب في وحدات حماية الشعب: لم نكن نتوقع حرباً كهذه في عفرين) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسلحون الأجانب في وحدات حماية الشعب: لم نكن نتوقع حرباً كهذه في عفرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).