الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


لافروف: الابتزاز والوقاحة الأداة الرئيسية لواشنطن في الساحة الدولية
2018/03/27 | 18:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضيف الحلقة: أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبل الحكومية الدكتور عمار قناة.

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