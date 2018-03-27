لافروف: الابتزاز والوقاحة الأداة الرئيسية لواشنطن في الساحة الدولية

2018/03/27 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضيف الحلقة: أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبل الحكومية الدكتور عمار قناة.

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