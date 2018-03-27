الحشد الشعبي لـ/موازين نيوز/: لا يمكن استقرار مناطق الأنبار بوجود القوات الأميركية

2018/03/27 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-03-27 الساعة 17:21 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

شدد قائد عمليات محور غرب الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، الثلاثاء، على أن المناطق والقرى الواقعة غرب المحافظة لا يمكن استقرارها بوجود قوات وتدخل أميركي فيها.

وذكر مصلح، لـ/موازين نيوز/، إن "الوجود الامريكي يحرك الخلايا النائمة ويجعل المناطق ساخنة"، لافتاً الى ان "هناك محاوراً من الممكن ان يدخل الحشد اليها ويحررها لكن وجود قوات أمريكية يحول دون ذلك ويجعل المنطقة غير مستقره امنياً".

وأوضح، أن "هناك تعرضات حدثت قبل ايام من قبل الإرهابيين لشرطة الحدود وقوات اخرى"، مشدداً على ان "هذا دليل على ان تلك العصابات الاجرامية بدأت تنشط تحركها من جديد".

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، كان قد أعلن، السبت (9/كانون الأول/2017)، الانتصار النهائي على تنظيم داعش الإرهابي، واستعادة جميع الأراضي العراقية من سيطرته.



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