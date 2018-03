الداخلية تعلن العثور على مواد متفجرة شبيهة بمادة الC4 غربي الموصل

2018/03/27 | 18:25

أعلن الناطق باسم الداخلية، اليوم الثلاثاء، العثور على مواد متفجرة لعصابات داعش غربي الموصل.

وذكر معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “شرطة نينوى وخلال عمليات البحث والتفتيش، تمكنت من العثور على (٩) طن من مادة الفحم الحجري و (٨) طن من المواد الشبيهة بمادة الC4 التي تستخدم في صنع المواد المتفجرة والعبوات الناسفة والعجلات المفخخة”.

وبين أنه “كانت تستخدمها عصابات داعش الإجرامية”، مضيفا انه “تم العثور عليها في منطقة الهرمات غرب مدينة الموصل”.

