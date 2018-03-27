الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


الداخلية تعلن العثور على مواد متفجرة شبيهة بمادة الC4 غربي الموصل
2018/03/27 | 18:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد

أعلن الناطق باسم الداخلية، اليوم الثلاثاء، العثور على مواد متفجرة لعصابات داعش غربي الموصل.

وذكر معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “شرطة نينوى وخلال عمليات البحث والتفتيش، تمكنت من العثور على (٩) طن من مادة الفحم الحجري و (٨) طن من المواد الشبيهة بمادة الC4 التي تستخدم في صنع المواد المتفجرة والعبوات الناسفة والعجلات المفخخة”.

وبين أنه “كانت تستخدمها عصابات داعش الإجرامية”، مضيفا انه “تم العثور عليها في منطقة الهرمات غرب مدينة الموصل”.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن العثور على مواد متفجرة شبيهة بمادة الC4 غربي الموصل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن العثور على مواد متفجرة شبيهة بمادة الC4 غربي الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).


كامل التفاصيل في: النور نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ العبادي: وضعنا جدولاً زمنياً لخفض أعداد القوات الأجنبية في العراق
⋙ العثور على مقبرة لـ "دواعش" قتلوا في معارك الحويجة
⋙ العبادي يصف “داعش” بأحد مشاريع تقسيم العراق
⋙ العبادي: مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف
⋙ الحشد الشعبي لـ/موازين نيوز/: لا يمكن استقرار مناطق الأنبار بوجود القوات الأميركية
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... مسلح من "فيلق الرحمن" ينضم إلى الجيش السوري
⋙ بالفيديو.. ناسا” توثق “الشبح المتحرك” على كوكب المشتري
⋙ بالصور.. "اسعاف داعش" بقبضة الحشد الشعبي في عمق حمرين
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن