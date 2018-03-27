2018/03/27 | 18:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العبادي: مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/27 | 18:25.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي: مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي: مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي: مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي: مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).