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الجبوري يبحث مع علوش سبل النهوض بواقع المرأة
2018/03/27 | 19:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرصافي نيوز/ بغداد استقبل رئيس مجلس النواب رئيسة اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة ذكرى علوش وعدد من اعضاء اللجنة.

وبحسب بيان تلقى “الرصافي نيوز” نسخة منه انه “جرى خلال اللقاء استعراض واقع المرأة في المجتمع والتحديات التي واجهتها مدى الفترة الماضية”.

الجبوري شدد على “اهمية انصاف المرأة ومنحها كامل حقوقها من خلال اقرار القوانين والتشريعات …

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