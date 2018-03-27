إستثناء مشروع مجاري القبلة في البصرة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية

2018/03/27 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية، إستثناء مشروع مجاري منطقة القبلة في محافظة البصرة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ووفقا لملاحظات وزارة التخطيط من اجل تتفيذ المشروع المتلكأ منذ عدة سنوات والذي يخدم شريحة واسعة من ابناء المحافظة.وذكر بيان للجنة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن الاجتماع "ترأسه وزير التخطيط سلمان الجميلي رئيس اللجنة خلال جلستها العاشرة التي عقدتها اليوم الثلاثاء، وضيّفت فيها محافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة وعدد من مديري دوائر المحافظة".وأوصت اللجنة بحسب البيان "بتعديل عقد مشروع مجاري القبلة، بهدف اعادة توازن كلف البنود ضمن الكلفة الاجمالية للعقد" مشدداً ان "قرار اللجنة لا يعفي الجهات المعنية بالمشروع من اي مسؤولية ذات صلة بالاحالة السابقة وما يرتبط بها من اشكاليات تسببت بتلكؤ المشروع وفوات المنفعة وتوفير الخدمة للمواطنين والتي قد تنجم عن تقارير الجهات الرقابية المعنية".وألزمت لجنة الشؤون الاقتصادية "الحكومة المحلية في البصرة القيام بعمليات المتابعة والاشراف المباشر على تنفيذ المشروع في مراحله كافة، على ان تتعهد الشركة المتفذة بالتنازل عن اي دعاوى او مطالبات مترتبة عن الاحالات السابقة".وشددت اللجنة على "ضرورة توقيع محضر مشترك بين المحافظة والشركة المنفذة مصدق من الكاتب العدل يتضمن تثبيت حقوق وواجبات الطرفين".يذكر ان مشروع مجاري القبلة في البصرة تم ادراجه في جداول الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١١ بكلفة كلية مقدارها ٣٣٠ مليار دينار واحيل الى شركة هندية بمبلغ ٢٧٥ مليار دينار، ولم ينجز لحد الان بسبب مشاكل فنية وقانونية.من جانب آخر اوصت لجنة الشؤون الاقتصادية الامانة العامة لمجلس الوزراء باعمام الدليل السنوي لمنتجات الشركات العامة الى الوزارات كافة بهدف الالتزام به والعمل بما ورد فيه في إطار حماية وتشجيع المنتجات المحلية.كما قررت اللجنة تخويل وزارة التجارة توفير مواد البطاقة التموينية لاسيما مادتي السكر والزيت من المنتج المحلي حصراً خلال عام ٢٠١٨ من المصانع العراقية المسجلة لدى هئية الاستثمار والتنمية الصناعية، وذلك في اطار دعم الصناعة الوطنية".انتهى

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