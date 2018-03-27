“النور نيوز” تنشر نتائج قرعة الحج لمحافظة كربلاء

2018/03/27 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

كشفت هيئة الحج والعمرة، أسماء الفائزين بقرعة الحج لمحافظة كربلاء.

وكشفت الهيئة نتائج قرعة الحج لمحافظة كربلاء المقدسة ” نسبة الـ 60% و40% لغيرهم “للاعوام ( 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023 )

* أضغط هنا للإطلاع على أسماء قرعة حج كربلاء 40%*

* أضغط هنا للإطلاع على أسماء قرعة حج كربلاء 60%*

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