الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


انتخابات الرئاسة في مصر: 10% من الناخبين أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات
2018/03/27 | 19:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  يستعرض هذا المقال سير العملية الانتخابية في مصر، مشيرًا إلى أن 10% من الناخبين فقط أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخابات الرئاسة في مصر: 10% من الناخبين أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخابات الرئاسة في مصر: 10% من الناخبين أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).


كامل التفاصيل في: مركز الروابط ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ قائد عمليات الرافدين يعلن القبض على 6 متهمين بتجارة المخدرات في ميسان
⋙ كتاب صادر من محافظ كركوك راكان الجبوري بخصوص ازالة التجاوزات في مدينة كركوك
⋙ بالفيديو.. رئيس أركان الجيش يتفقد القطعات العسكرية في الشريط الحدودي مع سوريا وتركيا
⋙ الأسهم الأوروبية ترتفع بأكثر من 1% عند الختام
⋙ النفط النيابية: اتفاق روسيا والسعودية بشأن الإنتاج سينعش الاقتصاد العراقي
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. رئيس أركان الجيش يتفقد القطعات العسكرية في الشريط الحدودي مع سوريا وتركيا
⋙ بالفيديو .. من اجل الدعاية الانتخابية جيوش "داعش" الالكترونية في منطقة الخضراء !!
⋙ بالصور..مصرع شخصين لانقلاب صهريج نفطي جنوب ذي قار
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن