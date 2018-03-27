انتخابات الرئاسة في مصر: 10% من الناخبين أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات

2018/03/27 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعرض هذا المقال سير العملية الانتخابية في مصر، مشيرًا إلى أن 10% من الناخبين فقط أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات

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