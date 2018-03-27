العراق يتجه لتخزين نفطه في كوريا الجنوبية واليابان

2018/03/27 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مدير الشركة علاء الياسري للصحفيين، إن "العراق يدرس إمكانية بناء مرافق لتخزين النفط الخام في كوريا الجنوبية واليابان في إطار خطة لزيادة المبيعات إلى العملاء الآسيويين".وتوقع الياسري ألا يزيد إنتاج الخام العراقي على 4.360 مليون برميل يوميا التزاما باتفاق البلدان المصدرة للنفط على تقليص المعروض من أجل رفع الأسعار، مشيراً إلى أن صادرات نفط آذار لا تزيد على 3.426 مليون برميل يوميا.انتهىص .

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