الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


مجلس النواب العراقي يصادق على أعضاء لجنة التحقيق في أحداث طوزخورماتو
2018/03/27 | 19:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التصويت على بعض فقرات

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