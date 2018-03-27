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قيادي جنوبي: أي حل يمني يتجاهل المجلس الانتقالي سيفشل
2018/03/27 | 19:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال منصور صالح، القيادي في المجلس الانتقالي في الجنوب اليمني، إن لقاء المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن بقادة المجلس الانتقالي هو أمر لابد منه لمن يريد إحلال السلام، فمن الصعب أن تضع المجلس في زاوية وتغلق عليه.

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