الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


“النور نيوز” تنشر نتائج قرعة الحج لمحافظة المثنى
2018/03/27 | 19:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد

كشفت هيئة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، أسماء الفائزين بقرعة الحج لمحافظة المثنى .

وكشفت الهيئة نتائج قرعة الحج لمحافظة المثنى ” نسبة الـ 60%  و 40% “للاعوام ( 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023 )

* أضغط هنا للإطلاع على أسماء قرعة حج المثنى 60%

* أضغط هنا للإطلاع على أسماء قرعة حج المثنى 40%

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