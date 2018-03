“النور نيوز” تنشر نتائج قرعة الحج لمحافظة المثنى

2018/03/27 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

كشفت هيئة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، أسماء الفائزين بقرعة الحج لمحافظة المثنى .

وكشفت الهيئة نتائج قرعة الحج لمحافظة المثنى ” نسبة الـ 60% و 40% “للاعوام ( 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023 )

* أضغط هنا للإطلاع على أسماء قرعة حج المثنى 60%

* أضغط هنا للإطلاع على أسماء قرعة حج المثنى 40%

