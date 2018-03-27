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إغلاق عدد من صالونات الـ”التاتو” في السليمانية
2018/03/27 | 19:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة / بغداد…

كشفت اللجنة المشتركة في قائممقامية محافظة السليمانية ، الثلاثاء، عن إغلاق عدد من الصالونات النسائية المختصة بعمل الوشم والمسمى بـ”التاتو” من دون رخصة صحية.

وذكر ممثل اللجنة ازاد نبي في بيان تابعته /المعلومة/ ان “اللجنة أغلقت عدد من الصالونات النسائية المختصة بعمل الوشم المسمى بالتاتو لعدم الالتزام بتطبيق الشروط والتعليمات الصحية، وضبط مواد تجميل منتهية الصلاحية يتم استخدامها للزبائن”.

واضاف ان “من المخالفات الأخرى لتلك الصالونات التي تم إغلاقها رسم الوشوم على أجساد الزبائن من دون استحصالها الموافقات الرسمية بهذا المجال”، محذرا بـ”غلق اي مركز تجميلي لا يمتلك موافقة اللجنة بشأن العمل بـ(التاتو) والتعرض للمساءلة القانونية”.انتهى25و

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