تجار يتوقعون انهيار أسعار العقارات في كردستان والاحتجاجات تتوسع

2018/03/27 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع خبراء اقتصاديون في اقليم كردستان ان تلجأ حكومة الاقليم الى خفض اسعار العقارات في مواجهة الازمة المالية التي تعصف في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وعلى خلاف توقعات الكثير من المواطنين بان حلحلة الازمة مع بغداد سينعكس بالايجاب على اسعار العقارات في الاقليم، يرى كثير من الخبراء ان تشهد اشعار المنازل في الاقليم لاسيما في اربيل في غضون اسابيع انخفاضا في الاسعار.

واحرجت بغداد حكومة اقليم كردستان عندما ارسلت اكثر من 300 مليار دينار لكن حكومة الاقليم لم تستطع تسديد رواتب الموظفين كاملة.

وتشهد مدن الاقليم منذ ثلاثة ايام احتجاجات واسعة على الحكومة.

وذكر التاجر ازاد عثمان وهو صاحب مكتب عقارات "الاسعار ستنزل حتما، الحكومة ستقوم بهذا الاجراء وهذا سينعكس سلبا علينا".

ويرى عثمان ان اجراء الحكومة يهدف لامتصاص غضب السكان الساخطين من التقشف وسياسة تقليص رواتب الموظفين.

أفاد مصدر محلي، الثلاثاء، بتجدد التظاهرات في محافظات إقليم كردستان احتجاجا على نظام “ادخار الرواتب” الذي أطلقته حكومة الإقليم.

وذكر المصدر لـ /المعلومة/، ان “المئات من الموظفين خرجوا، اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي بتظاهرات حاشدة في قضاءي كلار جنوبي محافظة السليمانية وكويسنجق بمحافظة اربيل ”.

واوضح المصدر ان “المتظاهرين رفعوا لافتات تطالب بإلغاء نظام ادخار الرواتب الذي أطلقته حكومة إقليم كردستان كونهم لم يستلموا رواتبهم منذ عدة أشهر".

حذر القيادي في الجماعة الاسلامية الكردستانية العراقية شوان رابر، الثلاثاء، من تصاعد الغضب الشعبي وفقدان حكومة المنطقة لسمعتها في حال استمرار الاحتجاجات، داعيا حكومة كردستان العراق الى الاستجابة لمطاليب المواطنين.

وذكر رابر لـ" السومرية نيوز" أنه "يوما بعد آخر تتسع مظاهرات المعلمين ومنتسبي الصحة والموظفين ضد حكومة اقليم كردستان العراق بسبب الفساد وعدم دفع رواتب الموظفين كاملة على خلفية الازمة الاقتصادية المفتعلة من قبل الحكومة رغم وجود موارد مالية كافية لديها"، مشيرا الى أن "من حق المواطنين والموظفين المطالبة بحقوقهم بشكل مدني وفق القانون".

واوضح رابر أن "القوات الامنية واجهت المتظاهرين بالعنف والاستخفاف بهم مما أثار غضب المتظاهرين والمواطنين"، موضحا أنه "تم اعتقال العديد من الناشطين و المتظاهرين والاعلاميين وإصابة آخرين من قبل الاجهزة الامنية".

وحذر رابر "من تصاعد الغضب الشعبي وفقدان حكومة الاقليم لسمعتها في حال استمرار الاحتجاجات"، داعيا حكومة الاقليم الى "الاستجابة لمطاليب المواطنين".

واتسعت رقعة مظاهرات وإحتجاجات المعلمين والموظفين منذ يوم الاحد الماضي، لتشمل عموم محافظات كردستان العراق للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة، وسط تهديدات بالاستمرار في الاحتجاجات لحين الاستجابة لمطاليبهم.

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