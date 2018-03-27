2018/03/27 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) طرد سبعة من الدبلوماسيين العاملين في البعثة الروسية في مقر الحلف ردا على محاولة تسميم الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال في بريطانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلف الناتو يطرد 7 دبلوماسيين روس) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حلف الناتو يطرد 7 دبلوماسيين روس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).