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حلف الناتو يطرد 7 دبلوماسيين روس
2018/03/27 | 19:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) طرد سبعة من الدبلوماسيين العاملين في البعثة الروسية في مقر الحلف ردا على محاولة تسميم الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال في بريطانيا.

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