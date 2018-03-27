2018/03/27 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم لنكن واضحين..في اي صف نقف؟ مع بقاء وتغول الدولة الريعية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، ام في صف دولة قوية ينتجها مجتمع قوي، مؤسساتياً واقتصادياً؟ هذا هو الخلاف الحقيقي، وليس هذه المادة او ذلك الامر.فاذا كانت “إِنوك” ستساعدنا -ولو تدريجياً- للخروج من المعادلة الريعية، فهي خطوة تاريخية واساسية..وإن لم تساعدنا، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“إِنوك”.. حزب الدولة الريعية وحزب الاقتصاد الوطني (2)) نشر أولاً على موقع (وكالة كنوز ميديا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“إِنوك”.. حزب الدولة الريعية وحزب الاقتصاد الوطني (2)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة كنوز ميديا).