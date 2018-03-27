الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


“إِنوك”.. حزب الدولة الريعية وحزب الاقتصاد الوطني (2)
2018/03/27 | 19:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بسم الله الرحمن الرحيم لنكن واضحين..

في اي صف نقف؟ مع بقاء وتغول الدولة الريعية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، ام في صف دولة قوية ينتجها مجتمع قوي، مؤسساتياً واقتصادياً؟ هذا هو الخلاف الحقيقي، وليس هذه المادة او ذلك الامر.

فاذا كانت “إِنوك” ستساعدنا -ولو تدريجياً- للخروج من المعادلة الريعية، فهي خطوة تاريخية واساسية..

وإن لم تساعدنا، […]

www.knoozmedia.com/wp-content/uploads/2016/08/عادل-عبد-المهدي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“إِنوك”.. حزب الدولة الريعية وحزب الاقتصاد الوطني (2)) نشر أولاً على موقع (وكالة كنوز ميديا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“إِنوك”.. حزب الدولة الريعية وحزب الاقتصاد الوطني (2)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة كنوز ميديا).

كامل التفاصيل في: وكالة كنوز ميديا ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ كتاب صادر من محافظ كركوك راكان الجبوري بخصوص ازالة التجاوزات في مدينة كركوك
⋙ بالفيديو.. رئيس أركان الجيش يتفقد القطعات العسكرية في الشريط الحدودي مع سوريا وتركيا
⋙ الأسهم الأوروبية ترتفع بأكثر من 1% عند الختام
⋙ النفط النيابية: اتفاق روسيا والسعودية بشأن الإنتاج سينعش الاقتصاد العراقي
⋙ بالفيديو .. من اجل الدعاية الانتخابية جيوش "داعش" الالكترونية في منطقة الخضراء !!
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. رئيس أركان الجيش يتفقد القطعات العسكرية في الشريط الحدودي مع سوريا وتركيا
⋙ بالفيديو .. من اجل الدعاية الانتخابية جيوش "داعش" الالكترونية في منطقة الخضراء !!
⋙ بالصور..مصرع شخصين لانقلاب صهريج نفطي جنوب ذي قار
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن