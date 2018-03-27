العثور على مقبرة جماعية لقتلى “داعش” شمال شرقي صلاح الدين

2018/03/27 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشفت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، العثور على مقبرة جماعية يرجح أنها تعود لعناصر تنظيم داعش الإجرامي في منطقة الفتحة شمال شرقي محافظة صلاح الدين.

وذكر امر اللواء 88 في الحشد الشعبي ونس الجبارة في بيان تلقت /SNG/ نسخة منه، انه “خلال الجولات الروتينية اليومية لقواتنا من اللواء 88 وضمن عمليات تفتيش واسعة تم العثور على مقبرة جماعية تضم عددا من الجثث في منطقة الفتحة”.

واوضح ان “الجثث حافظت على شيء من ملامحها بسبب الانخفاض بدرجات الحرارة، ويمكن تمييز اللحى والشعر الكثيف للقتلى، ويبدو ان اغلبهم عراقيي الجنسية”.

واوضح، ان “منطقة الفتحة كانت خالية من السكان منذ 6 آب ٢٠١٤”، لافتا الى ان “بعض الجثث مدججة بالأسلحة والأحزمة الناسفة وعلى الأغلب انهم قتلوا خلال عمليات تحرير قضاء الحويجة”.

يشار الى ان الحشد الشعبي يواصل عمليات تفتيش ومسح للطرق المختلفة في اكثر من محور بهدف ازالة الالغام والمخلفات الحربية عنها.

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