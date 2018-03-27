غوغل تطلق اول

2018/03/27 | 19:40

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كشفت شركة "غوغل" الأمريكية عن إطلاق أول "تابلت" (حاسب لوحي) خاص بها يعمل بنظام تشغيل "كروم أو إس".

وبحسب موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، صنعت شركة "إيسر" "تابلت" غوغل الجديد، الذي حمل اسم "كروم بوك تاب 10″، وتلك هي المرة الأولى، التي تدعم بها الشركة الأمريكية نظام تشغيلها على أجهزة "تابلت" ذكية، حيث كانت تدعم به فقط الحاسبات المحمولة وأجهزة الحاسب المكتبية أو حتى الأجهزة الهجينة التي تجمع بين "لابتوب" و"تابلت".

وتم دعم الحاسب أللوحي الجديد بشاشة بقياس 9.7 بوصة، بدقة تصل إلى 2048×1536 بيكسل.

كما تم تزويده بكاميرا خلفية بدقة 5 ميغابيكسل، وأمامية بدقة 2 ميغابيكسل، ولكن الميزة ستكون في البطارية، هو التي سيمكنها الصمود حتى 10 ساعات كاملة مع الاستخدام الأقصى.

ودعمت "إيسر" التابلت الجديد بمعالج من نوع "إو بي آي" المزود بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 4 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 32 غيغابايت.



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