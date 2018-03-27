الجيش الروسي يؤكد والمعارضة تنفي موافقة «جيش الإسلام» على مغادرة دوما

2018/03/27 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت المفاوضات في شأن مصير مدينة دوما، آخر معقل للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية لدمشق، والتي يسيطر عليها فصيل «جيش الإسلام» الذي

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