الانفصاليون في كتالونيا يغلقون الطرق احتجاجا على اعتقال بوتشديمون

2018/03/27 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..أغلقت لجنة الدفاع عن الجمهورية، المجموعة الكتالونية المؤيدة للاستقلال، عدة طرق اليوم الثلاثاء، احتجاجا على القبض على رئيس كتالونيا السابق كارليس بوتشديمون في ألمانيا.وشلت حركة المرور في العديد من الطرق الرئيسية والطرق السريعة وفي دياغونال، أحد الشوارع الرئيسية في برشلونة.وحمل المحتجون لافتات تدعو إلى الحرية للسجناء السياسيين.وإلى جانب بوتشديمون، […]

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