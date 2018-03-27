نائب عن الوطني يكشف اسباب عدم ادراج ملف سنجار في جدول اعمال البرلمان

2018/03/27 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

كشف النائب عن التحالف الوطني علي البديري، الثلاثاء، اسباب عدم ادراج ملف التدخل التركي في قضاء سنجار على جدول اعمال البرلمان.

وذكر البديري في تصريح لـ /المعلومة/، ان “رئيس البرلمان سليم الجبوري لم يدرج موضوع التدخل التركي في قضاء سنجار في جدول اعمال البرلمان، كونه يتعارض مع مصالحه في تركيا”.

واضاف ان “اغلب الكتل مدعومة اقليماً وخاصة مع قرب اجراء الانتخابات في ايار المقبل”، مشيراً الى ان “الجبوري لديه مصالح مع تركيا حيث ان هذا ملف ادانتها والتصدي لها قد يضر بمصالحه مع الاتراك”.

وبين ان “الاتراك لديهم حلفاء ومساندين في العراق، حيث تلعب الاجندات الخارجية دورها الفاعل في التصويت على القوانين والاحداث الجارية في البلاد واحدها التدخل التركي في سنجار”.

وكانت النائب فيان دخيل قد انتقدت خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، ماقام به رئيس البرلمان سليم الجبوري بعد عدم ادراجه موضوع التدخل التركي في سنجار على جدول اعمال البرلمان.



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