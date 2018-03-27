بالصور..مصرع شخصين لانقلاب صهريج نفطي جنوب ذي قار

2018/03/27 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمديرية شرطة ذي قار، تلقت وكالة كل العراق [أين] الإخبارية نسخة منه اليوم ان" فرق الدفاع المدني قامت بإخماد الحريق، فيما قام مركز الشرطة المختص بفتح تحقيق بالحادث".وأشار الى" ارسال الجثتين للطب العدلي بالناصرية لإكمال الإجراءات".انتهى

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