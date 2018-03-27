2018/03/27 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ،اليوم الثلاثاء، رئيسة واعضاء اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة ذكرى علوش.وجرى خلال اللقاء استعراض واقع المرأة العراقية في المجتمع، والتحديات التي تواجه نيلها الحقوق في ظل الواقع الراهن والمعاناة التي واجهتها على مدى الفترة الماضية.كما تمت مناقشة دور مجلس النواب في انصاف المرأة ومنحها كامل حقوقها عبر اقرار القوانين والتشريعات التي تدعم هذه الحقوق وتعززها وفق المعايير العالمية والمواثيق الدولية المعتمدة.وتناول اللقاء ايضا اهمية منح المرأة دور يليق بمجهودها وتضحياتها ومكانتها في المجتمع سواء على المستوى السياسي او الاجتماعي او اي مجال آخر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس النواب يستقبل رئيسة واعضاء اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس النواب يستقبل رئيسة واعضاء اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).