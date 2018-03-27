الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


بالفيديو .. من اجل الدعاية الانتخابية جيوش
2018/03/27 | 19:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ×

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عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..

من اجل الدعاية الانتخابية جيوش "داعش" الالكترونية في منطقة الخضراء !!http://www.skypressiq.net/l/35721

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. من اجل الدعاية الانتخابية جيوش "داعش" الالكترونية في منطقة الخضراء !!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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