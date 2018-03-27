2018/03/27 | 19:56
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عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. من اجل الدعاية الانتخابية جيوش "داعش" الالكترونية في منطقة الخضراء !!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..
من اجل الدعاية الانتخابية جيوش "داعش" الالكترونية في منطقة الخضراء !!http://www.skypressiq.net/l/35721
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. من اجل الدعاية الانتخابية جيوش "داعش" الالكترونية في منطقة الخضراء !!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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