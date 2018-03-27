2018/03/27 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ×

إرسال إلى صديق

عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..



من اجل الدعاية الانتخابية جيوش "داعش" الالكترونية في منطقة الخضراء !!http://www.skypressiq.net/l/35721

إيميل المرسل

إيميل المرسل إليه

الرسالة

إرسال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. من اجل الدعاية الانتخابية جيوش "داعش" الالكترونية في منطقة الخضراء !!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. من اجل الدعاية الانتخابية جيوش "داعش" الالكترونية في منطقة الخضراء !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).