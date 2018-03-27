النفط النيابية: اتفاق روسيا والسعودية بشأن الإنتاج سينعش الاقتصاد العراقي

2018/03/27 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2018-03-27 الساعة 19:53 (بتوقيت بغداد)

خاص – موازين نيوز

توقعت لجنة النفط والغاز النيابية, الثلاثاء, تسجيل أسعار النفط خلال اليومين المقبلين ارتفاعا ملحوظا بعد تأكيد السعودية وروسيا إبرام اتفاق طويل الأمد لتجميد زيادة المنتج النفطي.

وذكر عضو الجنة اريز عبد الله، لـ/موازين نيوز/ إن "عزم المملكة العربية السعودية وروسيا اكبر مصدري النفط في العالم سيرفع أسعار النفط العالمية بشكل كبير".

واوضح عبد الله، أن "زيادة أسعار النفط العالمية تعكس بالإيجاب على الاقتصاد العراقي كونه يعتمد على بيع النفط في توفير أموال الموازنة بشكل أساس".

وتابع عبد الله، ان "إية زيادة في الواردات المالية للبلاد ستدعم الميزانية وتقلص العجز الحاصل فيها وتزيد من احتياط النقدي للبنك المركزي العراقي".

هذا وكشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان, في وقت سابق من اليوم الثلاثاء, عن اتفاق طويل الأجل يجري العمل عليه للتعاون مع روسيا ومنتجين آخرين في سوق النفط العالمية.

وذكر الأمير محمد بن سلمان في تصريحات حصرية لوكالة "رويترز"، واطلعت عليه /موازين نيوز/ إن "منظمة "أوبك" تسعى للتعاون مع روسيا، أحد أبرز منتجي النفط في العالم، حول معروض النفط في الأسواق العالمية لمدة من 10 إلى 20 سنة".انتهى 29

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