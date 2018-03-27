الأسهم الأوروبية ترتفع بأكثر من 1% عند الختام

2018/03/27 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل مكاسب قوية مع تراجع مخاوف الحرب التجارية العالمية.

وتحول اهتمام المستثمرين بعيداً عن المخاوف العالمية بشأن حرب تجارية محتملة بعد هدوء نسبي في الصراع بين الولايات المتحدة والصين.

كما استفادت الأسهم الأوروبية من المكاسب المحلوظة في "وول ستريت" والتي صعدت لأعلى مستوى في عامين ونصف خلال أولى جلسات الأسبوع إضافة مواصلة المكاسب بالجلسة الثانية.

ويتزامن الصعود القوي في البورصات الأوروبية مع تراجع قيمة عملة اليورو، حيث شهدت هبوطاً قدره 0.3% أمام الدولار الأمريكي في تمام الساعة 4:35 مساءً بتوقيت جرينتش، لتنخفض العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.2405 دولار.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تواصل الثقة في اقتصاد منطقة اليورو التراجع للشهر الثالث على التوالي خلال مارس الجاري لتسجل أقل مستوى في 6 أشهر.

وأنهى مؤشر "ستوكس 600" جلسته مرتفعاً بنسبة 1.2% ليصل إلى 367.5 نقطة في حين زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بأكثر من 1.6% لينجح في الإغلاق أعلى مستوى 7000 نقطة.

كما صعد المؤشر الألماني "داكس" بنحو 1.6% إلى 11970.8 نقطة فيما سجل المؤشر الفرنسي "كاك" ارتفاعاً قدره 1% إلى 5115.7 نقطة.

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