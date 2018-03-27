بالفيديو.. رئيس أركان الجيش يتفقد القطعات العسكرية في الشريط الحدودي مع سوريا وتركيا

2018/03/27 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد السيد رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 آذار 2018، القطعات العسكرية من الجيش والمنتشرة في المناطق والقرى الحدودية للعراق مع سوريا وتركيا يرافقه معاونه للعمليات وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من ضباط هيئة الركن في رئاسة أركان الجيش.وخلال جولته التفقدية اطلع رئيس الأركان على المنافذ الحدودية للعراق مع الدولتين مثنياً على الجهود الكبيرة لقواتنا المسلحة البطلة لفرضها الأمن والاستقرار على تلك المناطق الشاسعة والجبلية ومنع عودت العصابات الإرهابية إليها.كما أكد سيادته موجهاً حديثه إلى القادة والأمرين الميدانين بضرورة اخذ أعلى درجات الحيطة والحذر والتعاون مع المواطنين والأهالي للتصدي للعصابات الإرهابية ومنع تسللهم إلى القرى والمناطق بعد عودة الحياة الطبيعية إليها.

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