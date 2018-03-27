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الحشد الشعبي يعثر ألف لغم ارضي الماني الصنع قرب الحويجة
2018/03/27 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادعثرت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، على 1000 لغم الماني الصنع خلال عملية أمنية جنوب غربي محافظة كركوك.واوضح، أن "القوة قامت بمصادرة تلك الأسلحة والألغام"، مشيرا إلى أن "العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة".

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