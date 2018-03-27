حلف الأطلسي يطرد سبعة دبلوماسيين روس وبلغاريا تستدعي السفير

2018/03/27 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء، إن الحلف طرد سبعة دبلوماسيين من البعثة الروسية في الحلف ومنع تعيين ثلاثة آخرين بسبب الهجوم بغاز أعصاب في إنجلترا الشهر الجاري، كما كشفت صوفيا، أنها استدعت سفيرها من موسكو.

وذكر ستولتنبرج، أنه قلل أيضا العدد الأقصى لأفراد للبعثة الروسية في الحلف من 30 إلى 20 فردا في أحدث إجراء من الحلف لتقليص حجم ما كان في السابق واحدا من أكبر الوفود بحلف الأطلسي.

وذكر، «يبعث هذا برسالة واضحة للغاية لروسيا بأن ما قامت به له ثمن»، وذلك في إشارة إلى الهجوم بغاز أعصاب على عميل روسي سابق وابنته في الرابع من مارس/ آذار، بمدينة سالزبري الإنجليزية يقول الغرب، إن موسكو مسؤولة عنه.



وتنفي الحكومة الروسية أية صلة لها بالحادث.

وذكرت بلغاريا، إنها استدعت سفيرها من روسيا اليوم الثلاثاء لبحث حادث تسميم الجاسوس في بريطانيا.

وكشفت وزارة الخارجية في مولدوفا على موقعها الإلكتروني، أنها طلبت من ثلاثة دبلوماسيين روس مغادرة البلاد خلال سبعة أيام تضامنا مع بريطانيا.

وقررت حكومة بلجيكا اليوم أيضا طرد دبلوماسي روسي فيما يتعلق بالهجوم.



وأكد مسؤول بالحكومة قرار بلجيكا بعد اجتماع مع وزراء كبار.

وأمس الإثنين، كشفت حكومات أوروبية والولايات المتحدة ودول أخرى عن خطط لطرد أكثر من 100 دبلوماسي روسي ردا على الهجوم.

وذكر ستولتنبرج، إن الحلف رفض أيضا أوراق اعتماد ثلاثة دبلوماسيين روس يسعون إلى الوصول إلى بروكسل ليصل الخفض في عدد أفراد البعثة إلى عشرة.

لكن ستولتنبرج، وهو رئيس وزراء النرويج سابقا، شدد على أن الحلف سيسعى إلى محادثات منتظمة مع موسكو عبر مجلس حلف الأطلسي-روسيا، وهو منتدى خاص يجمع مبعوثين من الحلف وسفير موسكو بالحلف.

ويقع مقر البعثة الروسية بنفس مجمع حلف الأطلسي في بروكسل، لكن فرضت قيود مشددة على حركة الدبلوماسيين الروس بعدما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.



ويعمل معظم أفراد البعثة الآن من مقر البعثة الدبلوماسية الروسية في وسط بروكسل.

ومنذ نهاية الحرب الباردة سعى حلف الأطلسي إلى علاقات أوثق مع روسيا وضم أفرادا من روسيا في حملته بالبلقان في التسعينيات من القرن الماضي.

لكن منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم، علق الحلف كل التعاون العسكري والمدني مع روسيا، رغم أنه أبقي على الحوار السياسي وسعى إلى إعادة تدشين قنوات اتصال عسكرية خاصة لبحث الأزمة في أوكرانيا.

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