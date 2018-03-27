مجلس ذي قار : جلسة غد ستكون مخصصة لاستجواب مدير عام الصحة

2018/03/27 | 21:10

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شبكة اخبار الناصرية:

قالت لجنة الثقافة والاعلام في مجلس محافظة ذي قار اليوم ان الاجتماع الدوري للمجلس يوم غد ستكون مخصصة بالكامل لاستجواب مدير عام صحة ذي قار الدكتور جاسم الخالدي.

وذكر رئيس اللجنة

شبكة اخبار الناصرية:قالت لجنة الثقافة والاعلام في مجلس محافظة ذي قار اليوم ان الاجتماع الدوري للمجلس يوم غد ستكون مخصصة بالكامل لاستجواب مدير عام صحة ذي قار الدكتور جاسم الخالدي.وذكر رئيس اللجنة حسن الوائلي لشبكة اخبار الناصرية ان الاجتماع الدوري ليوم غد سيكون من بند واحد فقط وهو بند استجواب الخالدي دون اي بنود اخرى .وكان مجلس المحافظة قد ارجا استجواب الخالدي في الجلسة الماضية بعد ان تغيب بسبب ايفاده خارج المحافظة بمهمة رسمية لوزارة الصحة .وسبق للخالدي ان تقدم بطلب لتاجيل استجوابه 30 يوما حتى ينتهي من اعداد الاجوبة على الاجوبة التي تقدم بها الاعضاء المستجوبين .

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